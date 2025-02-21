Десять років із конфіскацією майна: відомого російського актора-путініста засудили в Україні

В Україні до 10 років позбавлення волі засуджено відомого російського актора й депутата держдуми рф за публічні заклики до агресивної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури російського актора й депутата державної думи рф від партії „нові люди“ визнано винним у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України). Йому заочно призначено покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що засуджений, у 2014 році підтримав анексію Криму та окупацію українських східних територій.

«У 2022 році він так само схвалив і наразі підтримує повномасштабне вторгнення рф в Україну. У численних інтерв’ю пропагандистським медіа засуджений заявляв, що так звана „спецоперація“ в Україні — це частина великого плану росії щодо „встановлення руского миру“, який обов’язково має бути виконаним. Також артист наголошує на своїй безпосередній участі як політика у проведенні „сво“, а саме — персональному голосуванні за визнання „незалежності“ так званих „л/днр“», — повідомили в ОГП.

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У відомстві не називають імені злочинця, але з обставин справи випливає, що йдеться про Дмитра Пєвцова.

Як писали «ФАКТИ», раніше актору оголосили підозру за трьома статтями КК України.

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