Україна не винна. Ми наполягаємо на цьому: Шольц став на захист країни після критики Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого звинувачують у блокуванні допомоги Україні, наголосив на важливості збереження відкритим шляху для вступу України до Європейського Союзу. Також він не підтримує тезу США про те, що Україна винна у вторгненні з боку росії, повідомляє Reuters.

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«Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому», — додав він.

Тому, сказав Шольц, ЄС тримає двері відчиненими для України як для потенційного члена.

«Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною державою на шляху до Європи. У разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність», — наголосив канцлер ФРН.

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