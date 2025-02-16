Мали надіслати путіну чіткий сигнал: німецький політик назвав стратегічну помилку Заходу у підтримці України

Йоганн Вадефул, членом Бундестагу з 2009 року і заступник голови парламентської групи ХДС/ХСС, займається питаннями зовнішньої, оборонної та європейської політики. Перед початком Мюнхенської конференції з питань безпеки, на якій виступив президент України Володимир Зеленський, в інтерв’ю виданню T-online він заявив, що Захід може посадити російського президента за стіл переговорів посиленням України в довгостроковій перспективі.

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«Ось чому дратує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував пакет допомоги Україні у розмірі трьох мільярдів євро на цьому критичному етапі, частково з партійних тактичних міркувань. Це було стратегічною помилкою, тому що ми повинні надіслати путіну чіткий сигнал, що він не отримає свого. путін не такий успішний, як він хотів би, щоб ми вважали. Поки що російська армія не здійснила жодних серйозних проривів, а українці навіть розпочали контрнаступ у Курській області. Ситуація, безумовно, проблематична для України й вимагає більшого втручання Заходу, але путін також ослаблений», — сказав Йоганн Вадефул.

На думку політика, мир буде стійким для України та для європейської архітектури безпеки лише тоді, коли його підтримає населення.

«Це правильно, що Трамп розмовляє з російським президентом, але українці та європейці повинні бути тісно залучені до цього процесу. Перш за все, зараз саме Європа повинна зробити конструктивні пропозиції адміністрації Трампа і створити спільну основу для переговорів. Це має відбутися до потенційних переговорів у Саудівській Аравії», — вважає Йоганн Вадефул.

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