Деякі знаки зодіаку в останні зимові вихідні відчують прилив енергії й продемонструють свої таланти — що принесе їм визнання та успіх. А що чекає на всіх представників зодіакального кола, розповідає гороскоп, складений для сайта ТСН.

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Овен

Овнам варто бути обережними у своїх висловлюваннях. Особливо у стосунках з коханою людиною. Необережно сказане слово може привести до серйозного конфлікту.

Телець

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Для Тельців гарний день для робіт у домі, квартирі або на дачі. Можна підготуватись до капітального ремонту, якщо це є у ваших планах. Або спланувати весняні роботи.

Близнюки

У самотніх Близнюків є шанс зустріти другу половинку. Але варто бути толерантними й не висувати до людей дуже високих вимог.

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Рак

Раки мають зайнятися складанням плану на майбутнє. Потрібно виділити найдрібніші деталі, яких потрібно буде дотримуватися обов'язково.

Лев

Левам, щоб не потрапити у цейтнот, важливо виконувати завдання у суворій послідовності. Домашні справи краще поділити з близькими й знайти час для відпочинку.

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Діва

У Дів ідеальний день для шопінгу. Речі, які ви придбаєте, стануть улюбленими і прослужать довго. Але не варто купувати багато, навіть якщо є знижки.

Терези

Терези, які шукають відповідь на важливе питання, отримають її уві сні. Тому важливо її запам'ятати і ретельно проаналізувати.

Скорпіон

Скорпіонів буде критикувати оточення, й небезпідставно. Не поспішайте ігнорувати критику, подумайте, як можна виправити становище.

Стрілець

Стрільцям варто бути обережними, щоб не потрапити у конфліктну ситуацію з сусідами або членами сім'ї. Не ігноруйте критику й аналізуйте сказане вам.

Козоріг

Козорогам варто відпочити. Спорт або похід до театру принесуть задоволення й відчуття нормальності життя, попри негаразди.

Водолій

Водолії повинні чітко візуалізувати свої бажання, щоб отримати той результат, про який ви мрієте. Тоді перехід на нову роботу чи переїзд на нове місце проживання не будуть здаватись такими неможливими.

Риби

Рибам варто бути обережними у взаєминах з друзями. Намагайтеся не критикувати їх, навіть якщо вони заслуговують на негативні зауваження. Недоречні також жарти, які можуть їх образити.

Раніше ми розповідали, передбачення яких чотирьох знаків зодіаку завжди збуваються.

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