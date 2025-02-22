Формули недостатньо: Сергій Коробкін припустив, наскільки зростуть пенсії у березні

З 1 березня у частини пенсіонерів зростуть пенсії. Підвищення відбудеться внаслідок індексації. Втім, показник цьогорічної індексації ще не визначено, хоча вже є показник середньої зарплати за минулий рік та рекомендації Мінсоцполітики.

ВІДЕО ДНЯ

Про це у розмові з «24 Каналом» сказав експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

За його словами, Мінсоцполітики раніше пропонувало проіндексувати виплати на 10%.

«Попередньо у проєкті бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік Міністерство соціальної політики запропонувало здійснити індексацію пенсій з 1 березня 2025 року на 10%. Втім, цей проєкт був на початку року оприлюднений і його ще не затвердили. Крім того, це попередні розрахунки», — наголосив Коробкін.

РЕКЛАМА

Також експерт нагадав, що є формула, яка дозволяє розрахувати коефіцієнт індексації. Нещодавно ПФУ опублікував вагомий показник для цих розрахунків — рівень середньої зарплати по Україні за 2024 рік — 17 486,60 гривні.

«Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темпи зростання середньої зарплати за 2022 — 2024 роки — 11,05%, то за традиційною формулою пенсії з 1 березня 2025 року мають проіндексувати на 11,53%», — зауважив Сергій Коробкін.

Проте, потрібно розуміти, що кінцеве значення індексації визначатиметься саме Кабміном. Воно може відрізнятися від того, яке виходить з розрахунків. Також експерт нагадав, що під індексацію підпадають виплати майже усіх пенсіонерів. Виключенням є пенсії осіб, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років чи цьогоріч. Також не індексуються виплати тих, хто має максимальну пенсію.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що у квітні проводиться друга хвиля індексації — перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Йдеться про тих людей, які станом на 1 березня відпрацювали два роки або які відпрацювали менш як два роки, але після призначення пенсії або її попереднього перерахунку вже минуло 24 місяці.

Нагадаємо, експерт також пояснив, як насправді пенсіонерам нараховують вікову надбавку.

49

Читайте нас у Facebook