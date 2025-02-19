Стало точно відомо, на скільки підвищать пенсії у березні: ПФУ затвердив важливий показник

Індексація пенсій у березні зачепить абсолютну більшість українців. 18 лютого Пенсійний фонд України оприлюднив показник середньої заробітної плати в Україні за 2024 рік. Він становить 17486,60 грн й дозволяє остаточно вирахувати, яким має бути розмір індексації з 1 березня.



Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темпи зростання середньої зарплати за 2022−2024 роки — 11,05%, то, за традиційною формулою пенсії, з 1 березня 2025 року мають проіндексуватися на 11,53%, пише «На пенсії».



Перерахунок буде проведено, після того, як Кабмін ухвалить постанову про нинішню індексацію та її точний розмір.

ВІДЕО ДНЯ

Оприлюднений показник середньої зарплати за 2024 рік також буде враховуватись для призначення пенсій у 2025 році. У формулу розрахунку пенсії представлятимуть показник середньої заробітної плати по Україні за три попередні роки (за 2022−2024 роки), що становить 15057,09 гривні.

Нагадаємо, не індексуються виплати людям, які нещодавно вийшли на заслужений відпочинок.



«ФАКТИ» писали про одне з фейкових повідомлень, автори якого стверджують, що пенсії індексуватимуть відповідно до віку, і що виплати деяким пенсіонерам можуть знизитися на 15−40%. Такі повідомлення можуть розповсюджувати як шахраї, так і різноманітні канали, які хочуть залучити більше читачів.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook