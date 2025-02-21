«Не потрібно вводити людей в оману»: експерт пояснив, як насправді пенсіонерам нараховують надбавку за вік

Українські пенсіонери після досягнення певного віку можуть розраховувати на доплати до пенсії у вигляді вікової надбавки.

Починаються такі доплати пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Сума доплати 300 грн.

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Але якщо людині 70 років виповнилося у середині місяця, то цього місяця вона отримає пенсію на 150 гривень більше. А вже з наступного місяця буде отримуватиме по 300 гривень.

Сьогодні питання виплат вікових надбавок регулюється постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року № 168, а не якимись законами, як про це помилково пишуть деякі сайти, розповів незалежний експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.



Він розповів, що вперше вікову надбавку було запроваджено у 2020 році для людей віком 80+. Тоді її розмір становив 500 грн.

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У 2021 році надбавку дали також тим, хто старше 75 років. Тоді її розмір складав 400 грн. Згодом ці доплати проіндексували. Для 80-річних та старших людей вона стала 570 гривень, а для 75+ - 456 гривень.

З жовтня 2022 року надбавки більше не індексували. Зараз вікові доплати залишаються незмінними.

Коробкін зазначив, що коли людині, наприклад, виповнюється 75 років, замість 300 гривень (які їй доплачували після досягнення 70 років) їй доплачують 456 гривень. Тобто розмір доплати зростає лише на 156 гривень.

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Коли людині виповнюється 80 років, замість цих 456 гривень встановлюють 570. Пенсія фактично зростає лише на 114 гривень (570−456).

«Ймовірно, треба так і пояснювати, щоб не вводити людей в оману. Коли читаєш новини, то щомісяця пишуть, що тільки всім, хто старше 70 років знову і знову додають по кілька сотень гривень. Це, звісно, ​​не так», — зазначає Коробкін.

Нагадаємо, у березні в Україні буде проведена індексація пенсій. Пенсійний фонд вже оприлюднив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який дозволяє остаточно вирахувати розмір індексації.

Про те, як має змінитися підхід до обчислення розміру пенсій в рамках анонсованої урядом реформи солідарної пенсійної системи, читайте у матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

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