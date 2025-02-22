Благодійних внесків стане вдвічі більше? Рада може ухвалити новий закон

В Україні хочуть розширити можливості бізнесу, який надає благодійну допомогу, щонайменше вдвічі. У цьому має допомогти новий законопроєкт, який 21 лютого надійшов до Верховної Ради.

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Про це йдеться у законопроєкті N12328-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійності у період воєнного стану». У разі його прийняття бізнес зможе спрямовувати на благодійну допомогу вдвічі більше коштів, ніж зараз.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і загалом як закон. Документ передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації у період дії правового режиму воєнного стану.

«Законопроєкт пропонує до кінця календарного року, в якому відбудеться припинення воєнного стану, надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу, надану благодійним організаціям, у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (наразі діє обмеження 4%)», — пояснив суть запропонованого законопроєкту політик.

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Тим часом у парламенті зареєстрували законопроєкт про поетапне підвищення у 2025 році мінімальної зарплати з нинішніх 8000 до 11 184 гривень.

Фото з офіційної сторінки Верховної Ради України

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