«Мінімалку» у 2025 році хочуть підвищити тричі: Раді зробили пропозицію

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна заробітна плата протягом 2025 року залишатиметься незмынною — на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум, пишуть novyny.live.

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Якщо цей законопроєкт ухвалять, у 2025 році на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі:

• з 1 квітня виплати зростуть — до 9 100 грн (55 грн за годину);

• з 1 липня виплати зростуть ще на 1 000 грн — до 10 100 грн (61 грн за годину);

• після фінального підвищення 1 жовтня, мінімальна зарплата в Україні становитиме — 11 184 грн (68 грн за годину).

Як писали «ФАКТИ», раніше заступник голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк зазначив, що підвищення мінімальної зарплати й, відповідно, мінімальної пенсії, може відбутися за рахунок надходження 40 млрд євро грошової допомоги від міжнародних партнерів.

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