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Суспільство та люди

FAVBET Foundation організували зимові свята для вихованців українських дитячих будинків

12:45 31 січня 2025
FAVBET Foundation

FAVBET Foundation завершили благодійну ініціативу в межах програми «Від серця до серця: підтримка дитячих будинків, прийомних сімей та спеціалізованих установ», створивши незабутні свята для майже 150 дітей із дитячих будинків у Житомирській, Кіровоградській областях та місті Ніжин.

Зимові свята — це час здійснення мрій, і завдяки благодійній ініціативі діти змогли відчути справжнє новорічне диво. Кожен вихованець написав свій вішлист — бажаний подарунок до зимових свят. Співробітники FAVBET стали персональними супергероями для дітей, обравши їхні мрії та особисто придбавши подарунки, які були передані FAVBET Foundation. Серед них були м'які іграшки, спортивний інвентар, настільні ігри та навіть гаджети.

Діти не лише отримали омріяні подарунки, а й провели незабутній час із аніматорами

Завдяки цій активності створити святковий настрій вдалося дітям одразу в кількох закладах. У Денишівській спеціальній школі на Житомирщині, яка спеціалізується на освіті дітей з особливими потребами, вихованці не лише отримали омріяні подарунки, а й провели незабутній час із аніматорами. У Ніжинському дитячому будинку-інтернаті на Чернігівщині також організували свято для дітей. У дитячому будинку «Перлинка» на Кіровоградщині діти-сироти отримали подарунки, розвивальні матеріали та взяли участь у святковій програмі.

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Команда FAVBET Foundation подарувала дітям не лише омріяні речі, а й моменти радості, тепла та справжнього дива. Такі ініціативи демонструють, як спільна мета та зусилля можуть змінити життя на краще.

Раніше під патронатом FAVBET Foundation та SPARTABOX було оголошено набір у безкоштовну секцію самбо для дітей військовослужбовців та ВПО.

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