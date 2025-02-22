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Марна поїздка: Трамп після візиту міністра фінансів США в Україну знову розкритикував Зеленського

19:24 22 лютого 2025
Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп продовжив свою критику на адресу українського колеги Володимира Зеленського. Він заявив, що поїздка міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва з метою забезпечити угоду щодо доступу до українських корисних копалин, була «даремною», пише AP News.

«Чесно кажучи, я б хотів, щоб він не їхав туди, витрачав увесь свій час у такий спосіб», — сказав Трамп в інтерв’ю на Fox Radio.

Далі він почав критикувати Зеленського за погане керівництво, оскільки його країна була зруйнована війною. На що ведучий Браян Кілмід зауважив: «Це винен путін». Але Дональд Трамп відповів: «Мені набридло це слухати, ось що я вам скажу».

Президент США продовжив скаржитися на Зеленського, сказавши, що «не вважає його дуже важливим, щоб бути на зустрічах» та що він веде переговори «без козирів, і це набридло».

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Трамп також додав, що путін хоче укласти угоду. «Він не зобов’язаний укладати угоду. Бо якби він хотів, то отримав би всю країну», — заявив президент США.

Додамо, що адміністрація США почала погрожувати Україні відключенням Starlink, якщо угода про рідкісноземельні метали не буде укладена. Водночас експерти прогнозують, що без американської допомоги наша країна може протриматися проти росії не більше як пів року.

Фото: president.gov.ua

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