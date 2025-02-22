Ненадійний союзник: США почали погрожувати Україні відключенням Starlink без угоди про рідкоземельні метали

Американська влада чинить тиск на Київ, вимагаючи надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. Без такого кроку США погрожують відключити ЗСУ від супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

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Про це пише Reuters.

Як відомо, Starlink відіграє критично важливу роль у забезпеченні військової та цивільної інфраструктури України, надаючи інтернет-з'єднання навіть у зонах активних бойових дій.

Питання про продовження роботи системи в Україні обговорювалося після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента.

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За даними джерел, на зустрічі із Зеленським спецпредставник США з питань України Кіт Келлогг підтвердив, що вимкнення Starlink можливе в разі, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо мінеральних ресурсів.

Один з учасників переговорів заявив, що Україна працює на Starlink і вважає його своєю Полярною зіркою. Він також зазначив, що втрата доступу стане величезним ударом.

Зазначимо, що минулого тижня президент України відхилив вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа передати США мінеральні ресурси на суму 500 мільярдів доларів як компенсацію за військову допомогу.

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Зеленський підкреслив, що Вашингтон не запропонував жодних конкретних гарантій безпеки у відповідь на ці поступки.

Але у п'ятницю, 21 лютого, український лідер заявив, що його команда продовжує переговори, а Трамп висловив надію на швидке підписання угоди.

Раніше президент США підтримав ініціативу України відкрити доступ союзникам до стратегічних ресурсів, таких як графіт, уран, титан і літій.

Відмова України передати контроль над мінеральними ресурсами викликала напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Минулого тижня Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, після того як український президент заявив, що американський лідер потрапив у пастку російської дезінформації.

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Також зазначимо, що Ілон Маск зіграв ключову роль у забезпеченні України супутниковим інтернетом після вторгнення росії у 2022 році. Однак восени того ж року він обмежив доступ до системи, коли його позиція щодо конфлікту стала більш обережною.

Водночас старший науковий співробітник Атлантичної ради Мелінда Харінг заявила, що втрата Starlink змінить правила гри. Вона зазначила, що Україна зараз перебуває в паритеті один до одного з росією щодо використання безпілотників і артилерійських снарядів, а також володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських і розвідувальних до безпілотних літальних апаратів великої дальності.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що має намір поновити угоду щодо рідкоземельних мінералів, натякнувши, що в іншому випадку «Володимир Зеленський залишиться незадоволеним».

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