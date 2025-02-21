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Україна

Без США Україна може не протриматися проти росії більше пів року, — ЗМІ

19:26 21 лютого 2025
ЗСУ

Останні заяви президента США Дональда Трампа про «диктатора» Зеленського тепер змушують українців побоюватися, що військова допомога США дуже швидко буде поставлена під сумнів новою адміністрацією. Про це пише видання Le Monde.

Поки поставки оборонної техніки офіційно не постраждали. Але без американської військової допомоги «ми протримаємося пів року», пояснив Al-Jazeera 17 лютого під час Мюнхенської конференції колишній перший заступник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

«Європа не може замінити американську допомогу», — додав він.

Ніколай Мітрохін, науковий співробітник Бременського університету додав, що нинішні американські поставки, якщо їх використовувати економно, не розтягнути довше «середини літа» або «осені».

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Крім приголомшливих сум - майже 70 мільярдів доларів, витрачених з початку війни у 2022 році, без урахування прямих бюджетних субсидій — військова допомога США Києву має вирішальне значення для кількох важливих сегментів українських операцій. Починаючи з протиповітряної та протиракетної оборони, яка складається, в основному, з систем Patriot, розташованих навколо чутливої інфраструктури або Києва.

Також США забезпечували значну частину поставок легкої бронетехніки та 155-мм снарядів.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що найважливішим завданням для Європи є переконати Сполучені Штати в тому, що Україна не може програти війну з росією.

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