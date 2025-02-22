За зразкову службу неодноразово отримував подяки: на війні поліг механізатор з Черкащини

На Черкащині Чигиринська громада попрощалася із захисником, який до останнього подиху героїчно боронив рідну землю від окупантів. Валентину Смику навіки 52 роки, зазначає міська рада.

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«Валентин навчався у Степанецькому професійно-технічному училищі за спеціальністю тракторист-машиніст широкого профілю. Після закінчення був призваний на строкову службу до лав Збройних Сил України. Повернувшись у рідне село, працював механізатором у місцевому колгоспі. У 1996 році одружився і незабаром у родині народився син», — йдеться у повідомленні.

До 2024 року майбутній захисник працював на різних підприємствах району. Але влітку того ж року Валентина призвали на військову службу в рамках загальної мобілізації. Він став стрільцем стрілецького взводу 118-ї бригади територіальної оборони. За зразкову військову службу неодноразово отримував подяки.

Рідні та близькі чекали відважного воїна додому живим та неушкодженим. Але, на жаль, не судилось. 10 лютого серце мужнього воїна зупинилося. Сталось це під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Верхньокам’янське Донецької області.

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У ході запеклих штурмових дій противника Валентин отримав поранення, несумісні з життям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Київщині попрощалися з бійцем Андрієм Чумаком, який у перші дні війни пішов добровольцем на фронт.

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