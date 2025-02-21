На війні із 2018 року: у бою на Харківщині загинув оператор БпЛА із Кіровоградщини

До когорти справжніх патріотів, які загинули на передовій, приєднався житель села Скалівські Хутори Валентин Коваленко. За містичним збігом обставин свій останній бій він прийняв у день і місяць свого народження, з різницею в 30 років, повідомляє Новоархангельська селищна рада.

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«Валентин за спеціальністю агроном-технолог. Працював в місті Умань, згодом в рідному селі — на приватному сільськогосподарському підприємстві. Завжди добросовісно, відзначався фаховою майстерністю та компетентністю. Велику роль в становленні Валентина зіграли його батько — Анатолій, який все життя працював механізатором, і рідний дядько Микола. Обоє дуже любили хлопця, привили йому любов до техніки і доклали зусиль, щоб він виріс достойним, працьовитим, вартим поваги чоловіком».

З 2018 року по 2021 рік воїн служив у Збройних Силах України, був учасником антитерористичної операції. Під час служби познайомився зі своєю майбутньою дружиною Уляною, яка теж присвятила себе захисту України. Після закінчення контрактних зобов’язань молоді люди приїхали на постійне місце проживання у село. 31 травня 2022 року офіційно уклали шлюб і разом проходили військову службу в роті охорони при третьому відділі Голованівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

«У жовтні 2023 року Валентин поповнив ряди української армії. Як досвідчений військовий він служив в самому пеклі, там, де було найтяжче і найспекотніше — спочатку на Донецькому напрямку, а згодом нищив ворога на окупованій Харківщині. Виконував дуже важливу роботу — був зовнішнім пілотом (оператором) безпілотних літальних апаратів. Зі знанням справи збирав розвідувальну інформацію, здійснював ударні місії та коригування артилерійського вогню».

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Він загинув 14 лютого 2025 року внаслідок влучення FPV-дрона противника в районі міста Куп’янськ Харківської області. У бійця залишилися дружина, мама, сестри.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на фронті від ворожого дрона захисника з Черкащини.

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