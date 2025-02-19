Тяжке поранення не залишило шансів: на Київщині попрощалися з бійцем, який у перші дні війни пішов добровольцем на фронт

У селі Красне Перше відбулася церемонія прощання з мужнім бійцем Андрієм Чумаком. Життя воїна було коротким, але він назавжди залишив слід у великій боротьбі українського народу з запеклим ворогом. Андрію навіки 45 років, повідомляє Обухівська міська рада.

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«Усе своє свідоме життя Андрій пропрацював автомеханіком. Це було його і захоплення, й спосіб заробітку. Згодом відкрив своє власне підприємство, пов’язане з автомеханікою.

Він був активним, рухливим, легким на підйом, душею компанії. Завжди був у центрі уваги. Допомагав без відмовок людям. Дуже любив свою родину, рідну Батьківщину. Цікавився історією, захоплювався читанням книг, займався спортом. Близькі згадують Андрія гідним, порядним та чесним чоловіком".

У перші дні великої війни Андрій Чумак став одним з перших до лав територіальної оборони. Був на службі у Вишневому, захищаючи передмістя Києва від ворога. Андрій мріяв потрапити в 3-тю окрему штурмову бригаду. І згодом ця мрія здійснилася.

«У вересні 2024 року його мобілізували до лав цієї бригади штурмовиків, з якими він воював на Харківському напрямку фронту. Мав військові нагороди. Далі були бойові завдання на інших територіях», — розповіли у міськраді.

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Під час одного з завдань він отримав тяжке поранення біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області та був доставлений до столичного шпиталю. Два тижні Андрій був в реанімації, прийшов до тями. Навіть трохи жартував, не в змозі розмовляти, мімікою підтримуючи дружину та брата, але тяжке поранення не дало йому шансів жити далі. 13 лютого 2025 року Андрія не стало.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про життя загиблого в бою на Курщині воїна з позивним «Стальной» з Донеччини.

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