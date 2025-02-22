Буде як у жителів Аляски: захищаємо дім від холоду пухирчастою плівкою (відео)

Після двох місяців відносного тепла зима вирішила надолужити втрачене — в країні фіксуються температури, нижчі за кліматичну норму, і багато хто з українців почав терміново згадувати способи захисту будинку від «кусючих» морозів.

ВІДЕО ДНЯ

І в пошуках бюджетних способів зберегти тепло почали вивчати досвід жителів інших країн. Варто зазначити, що насамперед потрібно приділяти увагу вікнам. «У нас на Алясці всі знають, що вікна у будинку є головними винуватцями перепадів температур взимку, особливо якщо їм кілька десятків років або в них не продумана ізоляція», — пише авторка youtube-каналу з порадами для жителів США.



За словамі жінки, для того, аби утеплити вікна, знадобиться лише дві речі: пухирчаста плівка та пульверизатор з водою. Авторка відео згадує, що сусіди спочатку сміялися з неї, адже зазвичай пухирчата плівка використовується для пакування посилок на пошті. Але коли переконалися, що завдяки ноу-хау температура у кімнаті залишається на кілька градусів вищою, то всі жарти припинилася. І до жінки почали звертатися по поради.

Нічого складного в цьому методі утеплення немає. Головне — вирізати стільки плівки, аби вона повністю закривала скло. Шматок пухирчастої плівки відмінно прилипає до вікна, якщо саме скло збризнути водою.



«Якщо ви виявите, що ваші вікна особливо підступні та не дозволяють прилипнути пухирчастій плівці, змішайте невелику кількість гліцерину з водою в розпилювачі. Або використовуйте двосторонній скотч, він здатний утримувати легкий пластик», — радить жителька Аляски.

Також вона говорить, що краще вибирати плівку з бульбашками більшого розміру — вона пропускатиме більше світла в будинок. Утеплити за допомогою плівки, до речі, можна не лише вікна, а й двері зі скляними вставками.

РЕКЛАМА

До речі, якщо взимку погода не морозна, а волога чи з перепадами температур, скло в вікнах може запотівати. Боротися з конденсатом, вогкістю та пліснявою взимку може допомогти миття вікон з оцтом.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

156

Читайте нас у Facebook