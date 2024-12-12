Британці поганого не порадять: чому у грудні варто помити вікна з оцтом (відео)

З приходом зими, як і аграрій Валерій з Київщини, багато українців намагаються, по можливості, щільно утеплити вхідні двері та вікна, а також законопатити всі щілини.



Своєю чергою, жителі Британських островів, які знаходиться у більш теплому кліматі завдяки течії Гольфстрім, позбавлені необхідності робити подібні речі.

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Проте у них є свої вимоги до речей, яких вони намагаються дотримуватися у грудні, пише «Главред» з посиланням на Mirror.



Одна з цих вимог — обов'язково вимити вікна розчином з оцтом. На думку британців, це допомагає боротися з конденсатом, вогкістю та пліснявою взимку.

У холодний сезон конденсат, вогкість і пліснява стають серйозною проблемою для багатьох домогосподарств, незалежно від типу житла. Через різницю температур між теплим повітрям у приміщенні та холодним склом на вікнах утворюється волога, яка сприяє розвитку сирості та плісняви.

Фахівці з компанії Cardiff Window Cleaner рекомендують: у випадку, коли ви помічаєте вранці запотіле скло у спальні, то варто відразу ж використовувати саморобний розчин, який не лише видаляє конденсат, а й запобігає його повторному утворенню.

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Для приготування розчину потрібно змішати дві склянки води, одну склянку білого оцту та трохи мийного засобу. Цей простий засіб ефективно усуває надокучливу проблему, зберігаючи вікна сухими навіть у холодну пору року.

«Потім налийте цю суміш у пляшку з розпилювачем і збризніть вікна розчином. Білий оцет створює захисний бар'єр, а мило руйнує поверхневий натяг крапель води на вікнах. Оцет також ефективно видаляє плісняву і може допомогти запобігти її повторному утворенню», — радять фахівці.

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Фахівці з миття вікон радять після нанесення саморобного розчину залишити його висихати природним шляхом — без потреби витирати вікна. Вони зазначають, що використання губки чи тканини може уповільнити процес висихання, тому краще дати розчину виконати свою роботу самостійно.

В цілому лайфхак з оцтом, запевняють британські господині, дає змогу дуже якісно відмити вікно від будь-якого бруду. І якщо це насправді так, українкам варто взяти цей спосіб «на олівець».

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