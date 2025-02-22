У 16 разів менше, ніж сказав Трамп: Мінфін показав, скільки Україна отримала фінансової допомоги до держбюджету від США

У ході своєї антиукраїнської риторики, яка все частіше звучить з вуст президента США Дональда Трампа, він заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки допомоги на суму від 300 до 500 мільярдів доларів. Насправді сума коштів, які потрапили зі США, скажімо, до українського бюджету, виявляється у 16 разів меншою — 31 млрд 240 млн доларів.

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Такі дані наводить Міністерство фінансів України на своїй офіційній сторінці. Щоправда, очевидно, що тут йдеться саме про фінансову допомогу, яка надходить до державного бюджету України, і не враховується обсяг військових постачань, які також здійснюються за рахунок США. На першому місці з фінансування саме держбюджету — ЄС з 47,9 млрд дол., а сукупна допомога оцінюється в 118,3 млрд дол.

Втім, крім фінансової допомоги, що надходить до державного бюджету України, США фінансують постачання військової техніки та зброї для ЗСУ, тож сукупний обсяг допомоги нашій країні значно вищий.

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Так, за даними Кільського інституту, сукупний обсяг допомоги (військової та фінансової) Україні від США на 31 грудня 2024 року становив 114,2 млрд євро або близько 119,7 млрд дол. Про майже 119 млрд дол. фінансової, гуманітарної та військової допомоги, наданої чи обіцяної, кажуть і українські ЗМІ.

Зрештою, допомогу на 66,5 млрд дол. у вигляді постачання зброї та військової техніки видає сайт Міністерства оборони США, що разом із отриманими 31,2 млрд дол.(за даними Мінфіну України) та 19 млрд дол., які обіцяні, складають приблизно 117 млрд дол.

Тим часом в оточенні Дональда Трампа заявили, що Володимиру Зеленському краще залишити країну.

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