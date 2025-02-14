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Шоу-бізнес

«Потап шукає прихильності Алли Пугачової»: продюсер здивував заявою

18:55 14 лютого 2025
Пугачова, фото з відкритих джерел

Схоже, інтерв'ю репера та менеджера Потапа Юрію Дудю, яке викликало не зовсім позитивну реакцію серед українців, дивились також і в інших країнах.

Такий висновок можна зробити з того, що артиста стали частіше згадувати за кордоном. Зокрема, це зробив російський продюсер Сергій Дворцов в інтерв'ю «Абзац-медіа».

В його бесіді з журналістами йшлося про фестиваль Лайми Вайкуле «Рандеву» в Юрмалі, який традиційно заявлено на кінець липня.

«При тому, що квитки активно продаються, імена учасників для них невідомі», — не міг не «кинути камінець» на адресу латиської виконавиці Дворцов.

Після цього він почав робити передбачення, хто ж таки може стати учасником фестивалю, і дійшов висновку, що Вайкуле може запросити свою подругу Аллу Пугачову, щоб «використовувати її як наживку» для інших виконавців.

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«Обов'язково приїде улюблена подружка співачки Алла Пугачова. Розуміється, що разом зі своїм чоловіком-іноагентом Максимом Галкіним. За нею підтягнуться Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков. Лайма використовує Пугачову, тому що люди купують квитки на ексПримадонну, а не на неї. Те ж саме стосується і решти учасників. Потап, припустимо, давно хотів отримати прихильність Пугачової, тому, думаю, його з радістю запросять на фестиваль», — сказав роспродюсер.

На питання, звідки інформація про мотиви дій Потапа, він скоромно промовчав.

Також Дворцов допустив, що на фестивалі будуть Семен Слепаков, гурт «Бі-2», і, можливо, Андрій Данилко.

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Звичайно, слова Дворцова — це, скоріш за все, «творча імпровізація», але якщо згадати, що минулого року Потап відвідав Laima Rendezvous Jurmala'24, де «вляпався в скандал», то вони мають під собою певний сенс.

А щодо «пошуку» Потапом прихильності Примадонни, то що поганого в тому, що український репер заручиться підтримкою відомої артистки? Певно, йому теж хочеться «розширювати кордони своєї діяльності».

Нагадаємо, що про повернення на сцену мріє ще один співак-«ухилянт» Олег Винник. Мало того, він вже почав діяти, анонсувавши концерти у Празі. На жаль, своїм відео разом з дружиною Таюне він налякав деяких шанувальників.

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