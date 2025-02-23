Десятки багатоповерхівок та автомобілів пошкоджено у Кривому Розі та Запоріжжі після нічної атаки росіян (фото, відео)

Чергова атака росіян на Україну з повітря тривала від вечора 22 лютого, всю ніч проти 23 лютого й ранком у неділю.

В ПС ЗСУ оголосили про відбій «шахедної» загрози лише о 7:30. Протягом ночі ворог використовув балістичне озброєння, керовані авіабомби та безпілотники. Моніторингові канали писали про близько 200 дронів-камікадзе. А в Повітряних силах підрахували, що за цей час ворог застосував значно більше дронів-камікадзе — 267 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів. Також були запущені три балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Криму.

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«Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку біларусі, один — в росію», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

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Зокрема, у Києві протягом ворожої атаки повітряну тривогу оголошували тричі.

Падіння уламків "шахедів" зафіксовано в трьох районах столиці. Фото ДСНС

Станом на ранок неділі відомо, що уламки збитих «шахедів» спричинили пожежі на кількох локаціях. Так, в Голосіївському районі виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку на площі 100 кв. м. В ДСНС повідомили, що її вже ліквідували.

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В Дарницькому районі на одній локації були пошкоджені приватний будинок та автомобілі, на іншій - горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю. Пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.

В Голосіївському районі Києва зайнялася пожежа. Фото ДСНС

У Печерському районі зафіксоване пошкодження скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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А по Кривому Рогу ворог вдарив балістикою - знов постраждала житлова забудова та цивільна інфраструктура.

На жаль, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою. Фото ДСНС

Ракети поцілили по житловій забудові Кривого Рогу. Фото ДСНС

«Внаслідок нічного російського удару сталася пожежа на площі 60 кв. м, яку ліквідували рятувальники. Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні», — зазначили в надзвичайній службі.

В Кривому Розі пошкоджено більше десяти житлових будинків. Фото ДСНС

Російська ракета вбила одну людину, ще п'ятеро поранені. Фото ДСНС

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що, за попередніми даними, в місті пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, пансіонат для людей похилого віку, церква, соціальні та промислові будівлі, АЗС, автомобілі.

«Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби. Пожежа, що виникла на місці удару, була згашена. Ще вночі було розгорнуто Штаб допомоги людям. Штаб працює поряд із найближчою тролейбусною зупинкою (місцеві зрозуміють). Там можна отримати будматеріали, написати заяви на допомогу від міста, кому необхідно — буде надана допомога із розселенням. Допоможемо всім», — додав він.

Протягом ночі у небі над Дніпропетровщиною ППО збила три ворожих дрони-камікадзе.

А по Запоріжжю противник застосовував КАБи. Очільник обласної ОВА Іван Федоров повідомив про пожежі у приватному секторі. «Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка. Медики надають їй допомогу», — додав він.

Також противник спрямував свої баражуючі боєприпаси на Одещину. Керівник ОВА Олег Кіпер повідомляв про загорояння приватного будинку в Одеському районі.

«Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини», — зазначав він.

Ймовірно, йдеться про населенний пункт Великодолинське — про «шахеди» в його напрямку повідомляли моніторингові канали. А місцеві канали — й про атаку ворога на електропідстанції в населенному пункті.

Працювала ППО цієї ночі й на території країни-агресорки — мо рф звітує про «перехоплення та знищення» 20 українських безпілотних літальних апаратів: п'яти БпЛА над територією Орловської області, чотирьох БпЛА над територією Білгородської області, чотирьох БпЛА над територією Курської області, трьох БпЛА — над територією Липецької області й по два БпЛА — над територіями Тульської та Воронезької областей.

Нагадаємо, що напередодні під час «шахедної» атаки на Київщині на робочому місці загинув чоловік — працівник «Укрзалізниці».

Фото ДСНС

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