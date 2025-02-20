Країна-терорист масовано атакувала Україну з повітря: є постраждалі та руйнування (фото та відео)

Напередодні увечорі ворог знов запустив по Україні «шахеди» — атака тривала й у ніч проти 20 лютого, а ранком у Повітряних силах ЗСУ повідомили про нову групу дронів-камікадзе, яка зайшла на Сумщину.

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Також увечорі 19 лютого росіяни вдарили КАБами по Херсону — одна з авіабомб поцілила у житловий будинок. За даними керівника ОВА Олександра Прокудіна, це сталося в Дніпровському районі.

«Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них — мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків», — повідомляв він вночі. Їхня мати, ймовірно, перебуває під завалами.

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Ворог застосував по Херсону три КАБи. Фото Херсонської ОВА

Співробітники ДСНС врятували чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі пошкодженої багатоповерхівки. Як уточнив керівник військовї адміністрації міста Роман Мрочко, у чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.

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«Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок у середмісті Херсона. У 60-річного чоловіка садна чола. 36-річний чоловік отримав акубаротравму», — додав він.

За словами керівника міської військової адміністрації, кілька мешканців сусіднії під'їздів звернулися по допомогу до медиків. На цей час невідома доля трьох осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Другий день поспіль ворог атакує Одесу. Як повідомляє керівник обласної ВА Олег Кіпер, напередодні увечорі під час атаки «шахедів» виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі.

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«Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості. Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси», — зазначив він та додав, що з урахуванням попередньої ворожої атаки, коли постраждала критична інфраструктура, без світла наразі залишаються 89500 абонентів.

Мер Одеси Генадій Труханов додав, що також пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. «З 8 ранку можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору — ще й даху», — повідомив він.

У ВМС ЗСУ зазначили, що військовослужбовці Військово-морських сил разом з моряками-прикордонниками знищили 16 «шахедів», та показали повітряний бій у небі над Одесою.

Лунала повітряна тривога й у столиці. За даними керівника ВА міста Тимура Ткаченка, на території Голосіївського району Києва був виявлений знешкоджений ворожий «шахед», що впав. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, що напередодні ранком ворог вдарив ФАБами по Констянтинівці на Донеччині. Було застосовано шість ФАБ-250 з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автівки. Поранено шістьох місцевий мешканців. А після нічних авіаударів по місту співробітники ДСНС знайшли під завалами тіла двох загиблих людей.

Фото Херсонської ОВА

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