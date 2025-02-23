«Наразі усі розуміють, чим небезпечні продукти Маска»: Ігор Луценко — про шантаж України Starlink
«Вижити без Starlink буде дуже важко. Це набагато важливіше, ніж всі інші технології, що ми отримуємо з Вашингтону. Важливіше, навіть чим одиничні ППО чи відносно чисельні «Хаймарси», — пише Ігор Луценко. — Це сильний удар, але не катастрофа.
По-перше, на Курщині ми воюємо там, де Starlink не працює. Ті рішення, котрі там використовуються, — вони складні й дорожчі, й менш зручні, але вони є, їх оперативно розгортали під наш наступ, і їх таки розгорнули.
Значення Starlink визначне і у Курській операції, але це була перша справжня спроба позбавитися залежності від Маска.
По-друге, вже є альтернативи. Є працююча система-конкурент Starlink під назвою OneWeb (акціонери з Франції та Британії), націлений на корпоративних користувачів. Є проекти у деяких європейських країн, котрі гарно уже усвідомили, що США в будь-який момент може перейти на бік ворога Європи — хоч ці проекти і далекі від того, щоб бути на рівні Starlink.
Врешті, росіяни воюють з нами, і близько не маючи Starlink в таких масштабах, як маємо його ми. Тож варто усіма способами зараз задіювати і розширювати альтернативні рішення — на прив’язних аеростатах, на літаках-ретрансляторах, системи направленої передачі сигналу тощо. На щастя, це не 2022 рік, коли альтернатив майже не було.
Більше того, не раз і не два були конфлікти (так, конфлікти) з Ілоном Маском, котрий по-своєму бачив зону і способи використання своєї технології. І з настроїв лідерів Maga-руху було очевидно, що шантаж — це лише наступний крок, до якого лишилося недовго.
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