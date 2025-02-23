З боку американських високопосадовіців останнім часом лунали досить жорсткі заяви у зв’язку з непідписання керівництвом України угоди щодо корисних копалин. Українській стороні передавалися кілька варіантів угоди, а Україна вносила свої правки. Не виключалося, що підписання документу могло статися 22 лютого, але воно таки не відбулося. На фоні цього в пресі з’явилася інформація, що у випадку відмови від підписання Україні можуть відключити Starlink , від якого багато що залежить на полі бою. Інформація набула неабиякого резонансу. Згодом Ілон Маск навіть був змушений спростувати повідомлення, заявивши про «брехливі новини». Про те, яке значення має для українського війська супутниковий зв’язок від компанії Маска SpaceX, розповів військовий Ігор Луценко.

«Вижити без Starlink буде дуже важко. Це набагато важливіше, ніж всі інші технології, що ми отримуємо з Вашингтону. Важливіше, навіть чим одиничні ППО чи відносно чисельні «Хаймарси», — пише Ігор Луценко. — Це сильний удар, але не катастрофа.

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По-перше, на Курщині ми воюємо там, де Starlink не працює. Ті рішення, котрі там використовуються, — вони складні й дорожчі, й менш зручні, але вони є, їх оперативно розгортали під наш наступ, і їх таки розгорнули.

Значення Starlink визначне і у Курській операції, але це була перша справжня спроба позбавитися залежності від Маска.

По-друге, вже є альтернативи. Є працююча система-конкурент Starlink під назвою OneWeb (акціонери з Франції та Британії), націлений на корпоративних користувачів. Є проекти у деяких європейських країн, котрі гарно уже усвідомили, що США в будь-який момент може перейти на бік ворога Європи — хоч ці проекти і далекі від того, щоб бути на рівні Starlink.

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Врешті, росіяни воюють з нами, і близько не маючи Starlink в таких масштабах, як маємо його ми. Тож варто усіма способами зараз задіювати і розширювати альтернативні рішення — на прив’язних аеростатах, на літаках-ретрансляторах, системи направленої передачі сигналу тощо. На щастя, це не 2022 рік, коли альтернатив майже не було.

P. S. Ми мали, ми були зобов’язані зробити так, щоб Starlink не був таким чудовим способом нас шантажувати. В України Starlink у користуванні з весни 2022 року (!), і з тих часів усі альтернативні засоби військового зв’язку лише деградували, а залежність від Маска лише зростала.



Більше того, не раз і не два були конфлікти (так, конфлікти) з Ілоном Маском, котрий по-своєму бачив зону і способи використання своєї технології. І з настроїв лідерів Maga-руху було очевидно, що шантаж — це лише наступний крок, до якого лишилося недовго.

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P. P. S. Сам факт шантажу Starlink, як на мене — убивчий для бізнес-імперії Маска, тепер усі зрозуміють, чим небезпечні його продукти".

Фото із соцмережі

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