Сильно тішився онуками: на війні загинув воїн з Вінниччини, який рік вважався безвісти зниклим

У Кущинцях Вінницької області попрощалися з загиблим солдатом Олександром Вершигорою. Він, як і десятки тисяч українців, пішов боронити країну з перших днів російської агресії. Рік тому родину бійця сповістили з військової частини, що він зник безвісти. День і ніч родина плекала надію на те, що Олександр живий, можливо, у полоні й ось-ось повернеться до рідної домівки. За цей важкий рік очікувань вони передивилися тисячі сайтів, телеграм-каналів, вдивляючись в кожного полоненого і шукаючи рідні очі й знайомі риси обличчя. Однак, все виявилося марним, повідомляє Гайсинська міська рада.

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Уже в лютому 2025 року після репатріаційних заходів, внаслідок експертизи ДНК стало відомо, що їхній захисник на щиті. Бійцю навіки 48 років.

«Олександр мав дуже багато вірних друзів. Освоївши професію тракториста, водія-комбайнера, став працювати у рідному колгоспі. Завів родину та виховав двох доньок. Сильно тішився онуками та був готовий прихилити для них небо. За сумлінну працю землероба портрет Олександра Вершигори був розміщений на районній дошці пошани», — йдеться у повідомленні.

Незадовго до повномасштабного вторгнення рф, Олександр пішов працювати в сільський дитсадок оператором газової котельні. Він мріяв з дружиною про щасливе майбутнє для дітей, онуків, та клята війна зруйнувала всі плани.

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З першого дня війни Олександр Вершигора мобілізувався. Спочатку службу проходив у місцевій роті охорони, а потім був переведений в окремий стрілецький батальйон, в складі якого виконував завдання по обороні України в Донецькій області. Службу проходив на посаді кулеметника.

Загинув герой 26 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області. Поховали його на кладовищі села Кущинці на Алеї Слави з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Харківщині загинув оператор БпЛА із Кіровоградщини, який на війні із 2018 року.



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