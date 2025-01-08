Попри вік пішов добровольцем: в боях на Запоріжжі загинув воїн з Києва

У Києві поховали захисника Олега Єсипчука. Він загинув 16 грудня минулого року поблизу Оріхова Запорізької області. Але тільки тепер вдалось повернути його тіло додому, повідомив рідний брат воїна Дмитро Єсипчук й пригадав час, проведений разом.

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«З дитинства Олег був дуже доброю і безвідмовною людиною. Я не згадаю жодного випадку, коли б він з кимось сперечався, або щось заперечував. Якщо він не хотів щось робити, то він просто це не робив. А ще Олег з дитинства був дуже витривалий і терплячий. Пригадую, як ми взимку з Олегом і батьком пішли до Голосіївського лісу. Олегу тоді було 4 роки. Ми його запускали на санчатах вниз з невеликої гірки. Під час одного з таких спусків санчата врізалися у дерево, і Олег забив собі ногу. Він почав скаржитись, що болить нога. Я його заспокоїв і сказав: «Ну ось бачиш, вже й не болить». Так він й ходив. А через два дні мама відвела його до лікаря і виявилося, що в нього перелом ноги.

Уже в дорослому віці Олег захотів грати на фортепіано. І він на платній основі почав вчитися у музичній школі. Він відтворював по нотах незнайомі раніше музичні твори, навіть класичні. Крім цього у нього було ще багато різноманітних здібностей, при цьому нічим конкретно він довго не захоплювався. Олег був аскетичною людиною, і в той же час дуже щедрою".

За словами брата, Олег Єсипчук після повномасштабного вторгнення пішов в армію добровольцем.

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«У військкоматі сказали, що в армії знайдеться служба для всіх, і люди у його віці направляються в тилову службу. І це була брехня. Треба зазначити, що Олег в армії ніколи не служив, і автомат тримав в руках лише в школі на „воєнці“. Через місяць навчання Олега направили у 118 ОМБр, і одразу „на нуль“. Перший же вихід Олег провів на позиції „на нулі“ вдвох в окопі з таким же недосвідченим бійцем. Вдвох в окопі, в якому не можна не те що стати в повний зріст, а навіть сісти, приготувати їжу, розпрямити спину чи якось по-людськи сходити в туалет. У такому окопі Олег провів 33 доби. Після цього — госпіталь і відпустка на 5 днів».

Дмитро Єсипчук пригадує — не раз Олегу радив писати рапорт про переведення на фахову спеціальність — водієм.

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«Але він говорив про те, що хтось мусить воювати і там, «на нулі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув прикордонник з Київщини.

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