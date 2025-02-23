росія відправляє у бій солдатів на милицях: CNN навело докази

Те, що російські солдати штурмують позиції ЗСУ на «Жигулях», вже не новина. Однак, виявляється, що в окупаційній армії відправляють поранених на милицях назад на фронт, а також передислоковують солдатів зі значними пораненнями на бойові позиції. Все тому, що вони борються зі зростальною проблемою нестачі особового складу. До таких висновків дійшли журналісти CNN, ознайомившись з відеоматеріалами та документальними свідченнями.

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На відео з передової, опублікованих українськими операторами безпілотників і російськими військовими, видно окупантів, які явно зазнали поранень ніг, деякі з них все ще перев'язані, пересуваються на милицях у зоні бойових дій. У кількох випадках вони стали мішенню для українських безпілотників, коли намагалися втекти, використовуючи допоміжні засоби для ходіння.

«Росіяни повертають поранених назад у бій», — сказав один західний чиновник, посилаючись на відео.

Використання поранених солдатів є ознакою того, що москва вирішує проблеми з людськими ресурсами без ширшої загальної мобілізації, яка була б непопулярною серед російського міського середнього класу. Так вважає чиновник, який говорив з CNN на умовах анонімності.

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На одному з нещодавніх відео з безпілотника, опублікованого 59-ю українською бригадою, яка діє в районі Покровська, видно, як російський солдат, тримаючи милиці під кожною рукою, намагається дістатися до укриття. Він рухається повільно, попри те, що, ймовірно, може чути український безпілотник над собою і розуміє, що йому загрожує небезпека. Потім безпілотник скидає на нього мінометну міну. Інші відео показують примусову передислокацію поранених на передову. На одному з них видно, як чоловіки у військовій формі виводять пораненого з військового госпіталю в південноросійському місті Єйськ, що в Краснодарському краї.

Представник української військової розвідки заявив, що вони помітили тенденцію до появи поранених російських солдатів у «районах активних бойових дій» протягом останніх шести місяців. Він пояснив використання поранених як спробу командирів приховати втрати й свою нездатність перекидати війська в райони бойових дій і виводити їх звідти, коли це необхідно.

Він описав цю політику як «квиток в один кінець», можливо, для того, щоб зменшити компенсаційні виплати сім'ям.

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Журналісти CNN також ознайомилися з документами, які були вилучені з тіл загиблих російських солдатів під Покровськом. Серед документів — медичний висновок, в якому детально описані значні травми голови і тіла одного росіянина, якого відправили назад воювати.

Нагадаємо, через нестачу солдатів путін залучив до війни в Україні бійців з Північної Кореї. Однак найкращі підрозділи КНДР були відведені з лінії фронту після того, як зазнали важких втрат.

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