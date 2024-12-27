З почином: ЗСУ взяли у полон першого північнокорейського солдата (фото)

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що на Курському напрямку було ліквідовано та поранено близько трьох тисяч північнокорейських військових. А ось про полонених досі інформації не було.

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А напередодні у телеграм-каналах з'явилося фото, на якому, як стверджується, снятий перший полонений серед «солдатів Кіма» — світлину опубліковали в закритому каналі, але вона вже «гуляє» мережею, пише «Мілітарний».

Зазначається, що військовослужбовця взяли у полон спецпризначенці. Цей факт підтвердила і розвідка Південної Кореї.

Про це, зокрема, пише ресурс en.yna.co.kr. «Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій», — цитується повідомлення Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

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Коли саме «солдат Кіма» потрапив у полон, не повідомляється.

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Тим часом Головне управління розвідки МО України повідомляє, що росія продовжує використовувати військових КНДР на Курщині і що їхні підрозділи зазнають втрат.

Так, 20 грудня на одній з ділянок фронту штурмовики армії КНДР зазнали санітарних втрат (щонайменше 5 осіб), але російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції. Також було підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР. У цей же день в районі населеного пункту Новоівановка Курської північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.

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А 22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії, було зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.



Також північнокорейські підрозділи брали участь у бойових діях, зокрема, в районі Дар’їно-Новоівановка Курської області — там працював їхній міномет/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА.

В розвідці додають, що ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько кілометра. Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів з умовними назвами «Межа 1−5» з метою ефективнішої розвідки.

Раніше інформаційна агенція Республіки Корея Yonhap News повідомляла, що північнокорейська сторона готується до ротації або збільшення розгортання військ в росії. КНДР зараз постачає зс рф 240-міліметрові ракетні установки і 170-міліметрову самохідну артилерію.

Фото з відкритих джерел

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