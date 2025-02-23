«Я не розумію цієї логіки»: Зеленський пояснив, чому не підписав угоду про рідкісноземи зі США

США пропонували Україні декілька варіантів угоди щодо рідкісноземельних металів, але в них не було прописано гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

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«А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити. Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну, змусьте путіна. Туди ще входили зброя стримування, ППО і тому подібне. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція, бо нам треба гарантії безпеки, серед яких і посилення армії, і ППО — 100-відсотковий захист неба України», — сказав президент.

Зеленський розповів про перший варіант угоди із США.

«Давайте 50/50 все ділити — приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що ми це не підпишемо. Ми не можемо просто ділити 50/50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити все 50/50 все те, що окуповано, ми вам допоможемо відновити, давайте ділити — це предметна розмова. Я не знаю за відсотки, але зрозуміло, що ви даєте», — пояснив він.

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За словами глави держави, у другому варіанті фактично йшлося про борг України.

«Друга історія. Коли з'явився другий варіант угоди. Там вже з'явилося 500 млрд. Тоді стали зрозумілими всі меседжі, які йшли від США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, бо фонд, куди йдуть гроші від видобутку, він на 100% належить США, то це говорить про те, що це не ко-інвестиція», — заявив президент.

Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 100 мільярдів доларів допомоги.

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«Розберімося з цифрою. Я знаю, що у нас було 100 млрд доларів — і це факт. Я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. Зі всією повагою до партнерів, я стійко стою», — заявив президент.

Водночас він зауважив, що також не має бажання фіксувати 100 млрд доларів, як борг Штатам, оскільки фінансування було грантами.

«Якщо умова сьогодні така, що США кажуть, ми вам дамо допомогу, але ви повинні її повернути з прибутком для США — це угода. Це угода — не грант. Це нова угода. І я сказав, що я готовий до такого діалогу», — сказав Зеленський.

Глава держави назвав ще одну причину, через яку він не погодився підписати угоду із США.

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«Бо я не розумію цієї логіки. Або давайте я скажу, як я її розумію. Я готовий проговорити все це з Трампом. Вони хочуть прагматичну угоду, окей, давайте проговоримо прагматично. У мене в житті було кілька угод, я знаю, як з серйозними хлопцями підписувати угоду», — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що хоче діалогу із США.

«Я хочу діалогу з Трампом. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців», — наголосив глава держави.

Як писали «ФАКТИ», Зеленський також заявив, що готовий «поміняти» президентську посаду на членство України до НАТО.

Фото: скріншот видео

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