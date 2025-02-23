Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність піти зі своєї посади в обмін на мир для України. Про це він розповів під час пресконференції.

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Журналісти запитали його, чи готовий він залишити посаду президента.

«Якщо мир для України, і якщо вам це дуже потрібно, щоб я залишив свій пост — я готовий. Друге питання — можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити», — відповів Зеленський журналісту.

За його словами, НАТО — найдешевший варіант забезпечення безпеки України.

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«Я вважаю, що НАТО — найдешевший варіант, і це правда. У будь-якому випадку, незалежно від того, хто це підтримує чи ні, ця тема є на столі. І в рамках гарантій безпеки та переговорів вона також буде присутня. Я не знаю, чим закінчаться ці перемовини, але це питання точно буде обговорюватися», — сказав Зеленський.

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Як писали «ФАКТИ», військовий експерт Ігаль Левін поділився думками про те, чому російський правитель володимир путін ненавидить президента України Володимира Зеленського. Причиною такої лютої ненависті може бути, серед іншого, тваринний антисемітизм господаря Кремля.

Ілюстративне фото

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