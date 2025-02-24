Підвищення пенсій навесні: в ПФУ уточнили, кому чекати збільшення виплат

Багато пенсіонерів з ентузіазмом сприйняли повідомлення про те, що весною 2025 року їм підвищать пенсії не тільки в межах березневої індексації, розмір якої поки ще уточнюється урядом. Але також і у квітні, коли буде проведено перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, що теж принесе додаткові виплати.

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Не менш важливо, що у Пенсійному фонді підтвердили ці факти — таку інформацію отримало на свій запит видання «Апостроф».

За даними чиновників ПФУ, станом на 1 січня 2025 року в Україні на обліку перебуває 10 343 630 пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 5789,05 гривні.

Згідно з чинним законодавством, щороку 1 березня проводиться індексація пенсій, яка залежить від зростання середньої заробітної плати. У Пенсійному фонді фактично підтвердили, що березнева індексація готується, проте уряд ще не ухвалив остаточного рішення щодо її розміру.

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У 2024 році Міністерство соціальної політики пропонувало підвищення на 10%. Якщо така ж схема буде застосована у 2025 році, пенсія у 3000 гривень збільшиться до 3300 гривень, а 4000 гривень — до 4400 гривень. Проте остаточні цифри будуть відомі лише після відповідного рішення Кабміну.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів традиційно відбувається 1 квітня. За інформацією ПФУ, він стосується тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати й набув не менше ніж 24 місяців страхового стажу. Або ж, якщо стажу менше, але минуло два роки з моменту останнього перерахунку.

У 2024 році пенсії було перераховано 654 тисячам працюючих пенсіонерів, що становило 6,2% від загальної кількості пенсіонерів. Скільки осіб підпаде під цю категорію у 2025 році, поки що не відомо.

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Не менше важливе питання, яке цікавить пенсіонерів — чи буде підвищення мінімальної пенсії у 2025 році. На жаль, відповідь на нього негативна. За словами співробітників ПФУ, державний бюджет України не передбачає підвищення мінімальної пенсії у 2025 році. Проте інші види доплат і надбавок залишаються чинними. До таких надбавок належать:

- доплати пенсіонерам віком 70−74 роки — 300 гривень;

- доплати для пенсіонерів 75−79 років — 456 гривень;

- доплати особам 80+ років — 570 гривень.

Доплати нараховуються лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Також в Україні є пенсіонери, які отримують значно вищі виплати — це колишні судді, народні депутати, прокурори тощо.

Наприклад, за інформацією ЗМІ, яка фігурувала у запиті, ексдепутат Сергій Ківалов отримує пенсію у розмірі 246 тисяч гривень на місяць. Проте ПФУ цю інформацію не підтвердив, посилаючись на закон про захист персональних даних. Щоб скоротити такі «елітні» пенсії, з 2025 року в Україні діятиме спеціальний понижувальний коефіцієнт. Він застосовуватиметься до виплат, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (у 2025 році це 23 610 гривень). Проте є винятки: понижувальні коефіцієнти не будуть застосовуватися до пенсій військових, учасників АТО та їхніх родин.

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Нагадаємо, експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін припустив, яким може бути підвищення пенсій у березні.

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