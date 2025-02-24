Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, які розробляють план з розміщення 30 тисяч миротворців в Україні, домовилися координувати свої дії. Все для того, аби спробувати вплинути на американського лідера Дональда Трампа і переконати його змінити свою позицію щодо України, змінивши план врегулювання війни. Про це повідомляє британська газета The Times.

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«Стармер і Макрон намагатимуться переконати Трампа припинити двосторонні переговори з росією в обмін на європейські зобов'язання щодо забезпечення безпеки України. Вони домовилися виступити зі спільним посланням щодо України під час зустрічі з президентом Трампом цього тижня», — йдеться у статті.

Раніше Трамп заявив, що Стармер і Макрон попросили зустрітися з ним і прибудуть до США «дуже скоро, можливо, 24 лютого».

Відомо, що Кір Стармер буде переконувати американського президента в тому, що будь-яка мирна угода має бути підкріплена гарантіями безпеки з боку Сполучених Штатів, навіть без прямого розгортання американських військ. А Україна врешті-решт повинна стати «стабільною країною, вільною вибирати свій майбутній шлях і мати засоби для відновлення економіки та армії».

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