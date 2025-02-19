Прем'єр Франції Франсуа Байру вважає, що альянс між путіним і Трампом може призвести до серйозної політичної нестабільності у Європі та на світовій арені. За його словами, «вперше з 1945 року війна може статися на європейській землі, навколо нас», повідомляє французький BFM TV.

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«Ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги наближаються до нас, і паризька зустріч в Єлисейському палаці не змогла їх зупинити», — сказав прем'єр-міністр, маючи на увазі зустріч кількох європейських лідерів 17 лютого, організовану Еммануелем Макроном для обговорення питань безпеки на континенті.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп під час розмови зі своїм російським колегою путіним викликав у своїх європейських союзників розгубленість, посиливши загрозу того, що «старий континент залишиться глядачем на переговорах щодо завершення війни в Україні».

«Ми є свідками немислимого альянсу між путіним і Трампом, який маргіналізує Європу на її власній землі, — висловив жаль Франсуа Байру. — Жахливо бачити слабкість Європейського Союзу в цьому питанні».

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Наприкінці зустрічі, що відбулася 17 лютого, європейські країни, виступивши єдиним фронтом і продемонструвавши єдність, закликали США продовжувати брати участь у забезпеченні безпеки в Європі.

Раніше повідомлялося, що Макрон розповів Зеленському про те, що обговорювалося на Саміті європейських лідерів у Парижі.

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