Росіяни ще не воюють на гіроскутерах, але вже використовують віслюків
Окупанти все частіше стикаються з нестачею транспорту. Тож почали використовувати віслюків для постачання військ. Коней також не раз бачили на фронті у ворога, пише Forbes.
«Поки що немає жодних доказів того, що російські війська збираються їхати в бій на гіробордах: двоколісних дитячих іграшках, які рухаються за допомогою внутрішніх гіроскопів, щоб утримувати своїх водіїв у вертикальному положенні і рівновазі. Але це не означає, що після втрати 15 500 бронемашин та іншої важкої техніки в Україні росіяни не вдаються до відчайдушних заходів, щоб утримати свою армію в Україні в русі. Зрозуміло, було спокусливо припустити, що деякі російські війська планують пересуватися на гіробордах під час наступного штурму», йдеться у статті.
Як пише видання, на відео, яке поширилося в Інтернеті, зображено, як росіяни завантажують яскраві гіроборди на військову вантажівку.
«Коли немає, на чому їздити..» — лунає за кадром.
Але, швидше за все, росіяни вкрали іграшки в українських цивільних і везуть їх додому. На пересіченій, засніженій місцевості українського поля бою гіроборд є набагато менш ефективним засобом пересування для піхоти, ніж звичайна ходьба.
Позбавлена сучасних транспортних засобів російська піхота зараз регулярно атакує пішки. Ті, кому пощастило більше, їдуть у бій на цивільних автомобілях. Лише найщасливіші можуть розраховувати на сучасний броньований транспорт.
Тим часом, російським логістам так само не вистачає автотранспорту — і вони почали підвозити БК до бойових підрозділів на віслюках. Коні також все частіше з'являються на російському боці лінії фронту.
Армія США час від часу експериментувала з перевезенням на віслюках під час своєї тривалої авантюри в Афганістані. А морська піхота США брала тварин для використання в певних екстремальних ситуаціях.
Але росіяни не просто експериментують з віслюками на пересіченій місцевості. Вони широко використовують цих тварин, і це є чіткою відповіддю на прискорену демеханізацію російської армії.
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