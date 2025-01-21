Рік тому незалежні аналітики відзначили зростання активності на 1295-й Центральній базі ремонту і зберігання танків кремля на Далекому Сході росії. Техніки відновлювали десятки гусеничних бронетранспортерів БТР-50 1950-х років випуску і вивозили їх з території бази. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що арсенали окупантів вичерпуються.

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«Ми знайшли 63 БТР-50 на 1295-й, всі вони були вивезені і, схоже, в хорошому стані», — повідомив аналітик Хаймарсед.

Це цілих два батальйони техніки. Всюдиходи для сотень російських військових. Але для Хаймарседа був ще один, більш похмурий підтекст.

«Я б очікував побачити більше втрат БТР-50 в майбутньому», — спрогнозував аналітик.

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Звісно, росіяни списали щонайменше 10 БТР-50, які нарахувала розвідувальна група Oryx. Однак ті, що вижили, все ще в строю - деякі з них мають нові башти, а більшість — додаткову броню для захисту від безпілотників з вибуховими пристроями, які зробили вкрай небезпечним для будь-якої російської машини вихід з укриття, пише видання Forbes.

Як би там не було, «музейні експонати» — як описав їх один спостерігач — стають все більш поширеними вздовж лінії фронту. Але їхнє відродження може бути тимчасовим. У війні, де дедалі більше домінують безпілотники, вся російська техніка є зникаючим видом.

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БТР-50 — це 15-тонний броньований тягач, що працює на дизельному паливі, з двома членами екіпажу і вміщує до 20 пасажирів. Зазвичай він оснащений великокаліберним кулеметом. БТР-50 був прийнятий на озброєння в 1954 році і протягом наступних 12 років був основною бойовою машиною радянської армії. Екіпажі БТР-50 доставляли піхоту в бій, прикривали солдатів під час десантування, а потім підтримували їх своїм кулеметом. Однак БТР-50 має легке озброєння і тонку броню. Коли в 1966 році дебютувала важча і краще озброєна БМП-1, тисячі БТР-50 були перекинуті до підрозділів другої лінії. БТРи перевозили артилерію, інженерні підрозділи і зенітні гармати, доки тягачі МТ-ЛБ не почали витісняти старі машини і з цих ролей.

Станом на кінець 2022 року на озброєнні російської армії була лише жменька застарілих БТР-50. Те, що росіяни зберегли кілька БТР-50, не повинно дивувати.

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«росія не бачить необхідності в повній заміні своїх старих машин, і замість цього прийняла гібридний підхід до модернізації», - пояснюють Лестер Грау і Чарльз Бартлз у своїй фундаментальній праці «Російський спосіб ведення війни».

Але ці бойові БТР-50 виконували другорядні допоміжні функції далеко від лінії фронту. Тим часом кілька тисяч старих машин іржавіли на складах. Ще два роки тому було б немислимо, щоб ці БТР-50 були задіяні в бойових діях в Україні. Але це було до того, як росіяни втратили понад 15 000 бронемашин та іншої важкої техніки.

Сьогодні це практично буденна справа, коли неброньований цивільний автомобіль, набитий російською піхотою, мчить до українських позицій — ймовірно, на вогневе знищення.

Це не означає, що росія не буде продовжувати воювати. Це означає, що її війська дедалі частіше воюватимуть пішки. Неймовірно, але піхота часто справляється з безперервними атаками безпілотників краще, ніж транспортні засоби. Перші є швидкоплинними цілями. Другі, зазвичай, досить важко не помітити.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта: «Вирішальне питання в тому, чи зможе Україна протриматися доти, доки росія не стане на коліна».

На фото БТР-50

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