Не злякалися «гніву» путіна: хто з лідерів ЄС та країн-партнерів прибув до Києва на третю річницю війни

Сьогодні, 24 лютого 2025 року, на третю річницю початку великої війни, до Києва приїхали лідери ЄС та країн Балтії, Іспанії та Канади. У столиці України запланована зустріч, на якій обговорять безпеку та підтримку України.

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Про це написала у соцмережі X (Twitter) президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, до столиці приїхали президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомляє ApNews, раніше на київському вокзалі зустріли керівництво ЄС. Українську сторону представляли глава ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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«На третю річницю жорстокого вторгнення росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна — це Європа», наголосила Урсула фон дер Ляєн.



Також приїхали також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, про це повідомив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на сторінці Х.

На зустрічі лідерів країн-партнерів, яка почалася в Києві, стало відомо, що:

Канада надасть Україні $ 5 млрд заморожених активів рф, 25 БМП LAV III, 4 тренажери для F-16 та боєприпаси.

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Фінляндія надасть Україні € 4,5 млн. Гроші підуть на підтримку відновлення інфраструктури, держпослуг та євроінтеграції.

Австралія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій щодо росії, які стосуються 70 осіб та 79 організацій.

Нова Зеландія: оголосила санкції проти рф.

Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2 на суму близько $ 113 млн.

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ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти росії та надасть у березні Україна отримає від ЄС € 3,5 млрд.

Своєю чергою, президент Володимир опублікував у соцмережі відео до третіх роковин нападу з дням нападу російського ворога на нашу країну.

«Вічна памʼять усім, хто став на захист нашої держави та людей і віддав своє життя заради того, щоб Україна жила. Вічна вдячність полеглим героям — вдячність України, вдячність усіх вільних націй», — підписав очільник держави відео.

Також сьогодні президент України, перша леді та іноземні лідери, які прибули до України в день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення, взяли участь у пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля Народного меморіалу національної пам’яті в Києві.

Нагадаємо, напередодні третьої річниці з дня вторгнення країни-агресора в Україну президент Володимир Зеленський провів масштабну пресконференцію, на якій пояснив, чому неможливо завершити швидко війну, і чому цього не можна робити без гарантій для України.

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