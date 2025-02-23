Чорний день календаря — 24 лютого: у Києві вводять обмеження на рух транспорту та роботу метро
В Києві 24 лютого у третю річницю повномасштабного вторгнення росії діятимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на дорогах України з’явився новий дорожній знак. Це — вигнута стрілка, поряд з якою знаходиться елемент, який нагадує щит. Його порядковий номер — 7.25, а назва — «Острівець безпеки».1514
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