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Чорний день календаря — 24 лютого: у Києві вводять обмеження на рух транспорту та роботу метро

15:33 23 лютого 2025
У Києві 24 лютого обмежать рух транспорту та роботу метро

В Києві 24 лютого у третю річницю повномасштабного вторгнення росії діятимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«До уваги киян та гостей міста! 24.02.2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у центральній частині міста — Печерському та Шевченківському районах. Також буде тимчасово обмежено роботу станції „Майдан Незалежності“ на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00 24.02.2024. У разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття. Просимо поставитись з розумінням та врахувати під час планування вашого дня», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на дорогах України з’явився новий дорожній знак. Це — вигнута стрілка, поряд з якою знаходиться елемент, який нагадує щит. Його порядковий номер — 7.25, а назва — «Острівець безпеки».

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