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У Києві без опалення залишились понад 170 будинків, дві поліклініки та заклади освіти: що стало причиною

14:15 24 лютого 2025
ТЕПЛОЕНЕРГО, Фото https://t.me/kyivteploenergo/1868

В Києві в ніч на 24 лютого сталася аварія — на житловому масиві Теремки було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Понад 170 будинків залишились без теплопостачання, повідомили у «Київтеплоенерго».

Пошкодження тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню, було виявлено на проспекті Академіка Глушкова.

На час робіт було призупинено теплопостачання на проспекті Голосіївському й в мікрорайонах Теремки-1 та Теремки-2.

Без тепла залишились 176 житлових будинків, 2 поліклініки й 18 закладів освіти.

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«Ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження. Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка «Київтеплоенерго», — повідомили у компанії.

Роботи планують завершити за добу.

Інциденти з проривом теплота водопроводів у столиці трапляються досить часто.

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На початку січня у центрі Києва стався прорив трубопроводу на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри. Відбулося пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину. Через аварію тимчасово відключили теплопостачання в понад 230 будинках.

Раніше кипʼятком залило вулиці біля станції метро «Олімпійська». Тоді в через прорив було ускладнено рух транспорту в тому районі.

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