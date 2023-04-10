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Події

В центрі Києва стався прорив теплотраси: утворилась «ріка» з окропу (відео)

12:00 10 квітня 2023
На місці інциденту

У понеділок, 10 квітня, в Києві на Дружби Народів стався прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«В Києві на Дружби Народів: безплатно подана гаряча вода до населення. Ми просимо зберігати спокій та бути обережними», — йдеться в повідомленні.

Згодом в КМДА повідомили, що «Київтеплоенерго» локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.

«Розпочато підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують впродовж доби», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому на Оболоні неочікувано з'явився «конкурент Дубайського фонтану» — гейзер від пошкодженої труби теплотраси сягав 9 поверху.

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