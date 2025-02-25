Вночі росіяни атакували дронами Суми: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (фото, відео)

Вночі 25 лютого російська армія атакувала житловий сектор Сум. Відомо про двох постраждалих внаслідок російських ударів «шахедами», зазначив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.



«Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей», — йдеться у повідомленні.

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У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон, повідомили у ДСНС.

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За інформацією міського голови Артема Кобзаря, один «шахед» влучив біля озера Чеха, другий удар «шахедом» був на іншому боці озера.

Вдень 24 лютого армія рф також атакувала Суми БпЛА. Відомо про двох поранених людей.

Протягом минулого дня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордоння Сумської області, двоє загиблих, п’ятеро поранених, зазначили в ОВА Сумської області.

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На Київщині внаслідок нічної атаки безпілотників постраждала жінка: її госпіталізували. Уламки збитих дронів впали у двох районах області — Обухівському та Фастівському. Поруйновані приватні будинки та господарські приміщення, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Пізно ввечері вчора окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині. За даними медиків, дві цивільні жінки отримали поранення, їм надали допомогу на місці. Пошкоджені приватні будинки. Профільні служби працюють на місці влучання, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вчора росіяни скинули авіабомби на прифронтове село Цупівка Дергачівської громади.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в результаті влучання авіабомби зазнали пошкоджень близько 30 приватних будинків, п’ять з яких зруйновані майже повністю, а також десятки господарчих споруд.

Чотири людини поранені внаслідок ворожого обстрілу. До лікарні шпиталізували 18-річну дівчину та 21-річного чоловіка.

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