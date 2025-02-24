Російська авіація завдала удару по Харківщині: є постраждалі

Після нічних ударів КАБами по Харкову, росіяни скинули авіабомби на прифронтове село Цупівка Дергачівської громади.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в результаті влучання авіабомби в селі Цупівка зазнали пошкоджень близько 30 приватних будинків, п’ять з яких зруйновані майже повністю, а також десятки господарчих споруд.

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Чотири людини поранені внаслідок ворожого обстрілу. До лікарні шпиталізували 18-річну дівчину та 21-річного чоловіка. Їхній стан стабільний.

«Профільні служби продовжують гасити пожежі та розбирати завали. Попередньо під уламками може перебувати ще один чоловік», — зазначив Синєгубов.

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Нагадаємо, о четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство.

Також вночі росіяни вдарили по Київщині. Уламки дрона влучили у багатоповерхівку у Броварах.

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