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Позиція сили: Мерц зробив різку заяву щодо підтримки України

13:12 25 лютого 2025
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, який виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив, що для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів. Водночас ймовірний майбутній канцлер запевняє Київ у подальшій підтримці.

«Європа залишається твердо на боці України». Це має бути приведено «в позицію сили. Для справедливого миру країна, яка зазнала нападу, повинна брати участь у мирних переговорах», — додає Мерц, пише n-tv.de.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп почав переговори з росією про припинення війни без представників України чи ЄС за столом. Це викликало побоювання в України та серед її прихильників у Європі, що вони будуть виключені з переговорів щодо мирного вирішення війни.

Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні крилатих ракет Taurus та закликав до активної участі Німеччини в переговорах щодо майбутнього України.

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