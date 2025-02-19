США й росія домовилися про 4 принципи на переговорах щодо України: що про це відомо

Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи врегулювання ситуації на переговорах, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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«Мова йде про те, аби відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та москві. Для того, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, ми повинні мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально», — зазначив політик.

За словами Рубіо, вони хочуть призначити команду високого рівня, щоб допомогти вести переговори і працювати над завершенням війни в Україні таким чином, щоб це було «довготривалим і прийнятним для всіх залучених сторін», — йдеться у повідомленні.

«Почати обговорювати, обмірковувати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке могло б стати результатом припинення конфлікту в Україні. П'ятеро з нас, які були тут сьогодні, продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно», — цитує видання Марко Рубіо.

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Під п'ятьма людьми Рубіо мав на увазі себе, радника з національної безпеки Майка Волца, спеціального посланника Стіва Віткоффа, а також міністра закордонних справ росії сергія лаврова і помічника путіна юрія ушакова.

За інформацією Fox News, росія і США обговорювали триступеневий мирний план завершення війни. Мова йде про припинення вогню, потім вибори в Україні, після чого підписання остаточної угоди. Також на перемовинах говорили про можливу зустріч президентів путіна і Дональда Трампа.

«Втім, вона навряд чи може відбутися наступного тижня», — заявив ушаков.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Зеленський прокоментував зустріч США та росії у Саудівській Аравії.

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