Знов понад 200 дронів над Україною: окупанти продовжують нічний терор мирних жителів

В ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 213 ударними дронами та 7 крилатими ракетами.

«Шахеди» та інші БПЛА противник запускав з Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Ракети — з літаків стратегічної авіації Ту-95мс, повідомили у Повітряних силах.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 11.00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

РЕКЛАМА

79 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Військові зазначили, що внаслідок ворожої атаки найбільше постраждали Київщина та Житомирщина.

РЕКЛАМА

На Житомирщині внаслідок російської атаки поранена жінка, а також двоє дітей, які отримали гостру реакцію на стрес, повідомили у ДСНС.

Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога.

Через ворожий обстріл зайнялася господарча будівля та пошкоджено житловий будинок.

РЕКЛАМА

На Київщині внаслідок нічної атаки безпілотників постраждала жінка, її госпіталізували. Уламки збитих дронів впали у двох районах області — Обухівському та Фастівському. Поруйновані приватні будинки та господарські приміщення.

Пізніше надійшла інформація, що в Обухівському районі постраждали девʼять приватних будинків, господарське приміщення, два гаража та два автомобілі. На Фастівщині пошкоджено шість житлових будинків та одне господарське приміщення.





Нагадаємо, двічі за добу окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині. Є поранені та руйнування. Зокрема, в результаті влучання авіабомби зазнали пошкоджень близько 30 приватних будинків, п’ять з яких зруйновані майже повністю, а також десятки господарчих споруд.

79

Читайте нас у Facebook