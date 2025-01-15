«Не можу повірити»: популярна акторка вразила коштовним подарунком (фото)

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпачка», Наталка Денисенко, яка розповіла про зміни під час великої війни, вразила коштовним подарунком. Нещодавно Наталка відсвяткувала свій день народження й сюрприз приурочила саме до цієї дати. При чому зробила його сама — купила авто, про яке давно мріяла.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлини з автосалону, де під чохлом з великим бантом була захована машина. Виявилось, що вона білого кольору, який є в акторки улюбленим.

«Я мріяла про таке фото, — підписала світлину з автосалону Наталка. - Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я не можу повірити, що я сама змогла це зробити… Дякую Богу і Всесвіту».

Акторка зізналася, що розплакалася, коли сіла вперше в нову машину.

РЕКЛАМА

«Я дійсно розплакалася, бо моя маленька Наталочка всередині мене так раділа, що вона сама купила Мерс!» — підписала фото Наталка.

Підписники та колеги пораділи за акторку та підтримали у коментарях.

РЕКЛАМА

«Вітаю тебе, Наталочка, пишаюся тобою», — написав Тарас Цимбалюк.

«Квітка, в мене саме така мрія, тільки колір інший», — зізналася танцюристка Ілона Гвоздьова.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий шеф-кухар здивував зізнанням.

211

Читайте нас у Facebook