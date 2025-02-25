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Світ

Нафта дуже потрібна: де її тепер купує Китай

18:35 25 лютого 2025
Китай, нафтотрейдер

Потоки нафти з Ірану до Китаю відновилися цього місяця після того, як трейдери подолали проблеми логістичних вузьких місць, спричинені жорсткішими обмеженнями США, що дозволило найбільшому імпортеру подолати відставання вантажів, пише Bloomberg.

За словами анонімних трейдерів, до стрибка цін та затримок призвело збільшення кількості перевантажень із одного судна на інше, а також поява альтернативних приймальних терміналів.

Як зазначає розвідувальна компанія Kpler Ltd, імпорт з Ірану до Китаю у лютому зріс до 1,74 мільйона барелів на день. Це на 86% вище, ніж денний показник січня, і найбільше з жовтня, як показали дані.

Китай є найбільшим споживачем іранської сирої нафти, причому більшість вантажів надходить на менші незалежні нафтопереробні заводи.

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Торгівля — ключове джерело доходу для Тегерана — зіткнулася з тиском із-за раундів санкцій США, а нова адміністрація Трампа також посилила обмеження на початку цього місяця.

На знак тиску міністр фінансів США Скотт Бессент заявив минулого тижня, що США прагнуть скоротити експорт нафти з Ірану не менш, ніж на 10% від поточного рівня. Китайці, як, можливо, і індійці, купували санкційну нафту, «і це неприйнятно», сказав Бессент Fox Business.

Перевірка посилилася з кінця минулого року, в останні місяці правління адміністрації Байдена. Десятки танкерів, трейдерів і вантажовідправників потрапили до чорного списку та під санкції, що спонукає до додаткової обережності покупців і логістичних операторів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Рада безпеки ООН підтримала «нейтральну» резолюцію про події в Україні, у якій «конфлікт», а не війна, а росія — не агресор.

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