Нафта дуже потрібна: де її тепер купує Китай

Потоки нафти з Ірану до Китаю відновилися цього місяця після того, як трейдери подолали проблеми логістичних вузьких місць, спричинені жорсткішими обмеженнями США, що дозволило найбільшому імпортеру подолати відставання вантажів, пише Bloomberg.

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За словами анонімних трейдерів, до стрибка цін та затримок призвело збільшення кількості перевантажень із одного судна на інше, а також поява альтернативних приймальних терміналів.

Як зазначає розвідувальна компанія Kpler Ltd, імпорт з Ірану до Китаю у лютому зріс до 1,74 мільйона барелів на день. Це на 86% вище, ніж денний показник січня, і найбільше з жовтня, як показали дані.

Китай є найбільшим споживачем іранської сирої нафти, причому більшість вантажів надходить на менші незалежні нафтопереробні заводи.

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Торгівля — ключове джерело доходу для Тегерана — зіткнулася з тиском із-за раундів санкцій США, а нова адміністрація Трампа також посилила обмеження на початку цього місяця.

На знак тиску міністр фінансів США Скотт Бессент заявив минулого тижня, що США прагнуть скоротити експорт нафти з Ірану не менш, ніж на 10% від поточного рівня. Китайці, як, можливо, і індійці, купували санкційну нафту, «і це неприйнятно», сказав Бессент Fox Business.

Перевірка посилилася з кінця минулого року, в останні місяці правління адміністрації Байдена. Десятки танкерів, трейдерів і вантажовідправників потрапили до чорного списку та під санкції, що спонукає до додаткової обережності покупців і логістичних операторів.

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