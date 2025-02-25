Неозброєним оком: коли українці матимуть змогу спостерігати Великий парад планет і що це таке

Перший зимовий парад планет, коли Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн розміщувалися по один бік від Сонця на своїх орбітах, мешканці Землі могли спостерігати 21 січня 2025 року.

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А у завершальний день зими, 28 лютого, вишикуються в сім планет: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. Як пише starwalk.space, це відбудеться увечері, після заходу сонця.

Якщо Меркурій, Венера, Юпітер і Марс буде видно неозброєним оком, то для того, аби побачити Уран і Нептун, знадобиться бінокль чи телескоп. А ось Сатурн буде складно «спіймати» через його близькість до Солонця. Отже, час, коли його буде видно, залежить від місця, де знаходиться спостерігач.

Парад із 7 планет 28 лютого 2025 року. Фото starwalk.space

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Нинішній парад планет, а по-науковому — вирівнювання, називають великим або повним через те, що в ряд «вишиковуються» сім планет, а не 5−6, як при великому вирівнюванні, 4, як при малому вирівнюванні, або три — при міні-вирівнюванні.

За цим рідкісним явищем, яке не повториться у цьому десятилітті, можна буде спостерігати практично у всьому світі.

Цього року і наступного року очікується ще кілька як великих, так і малих парадів планет.

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17 квітня: мале ранкове вирівнювання Нептуна, Меркурія, Сатурна та Венери.

10 серпня: велике ранкове вирівнювання Меркурія, Юпітера, Венери, Урана, Нептуна та Сатурна.

28 лютого 2026: велике вечірнє вирівнювання Меркурія, Венери, Нептуна, Сатурна, Урана та Юпітера.

18 квітня 2026 р.: мале ранкове вирівнювання Сатурна, Марса, Меркурія та Нептуна.

12 травня 2026: вечірнє міні-вирівнювання Меркурія, Юпітера та Венери.

10 серпня 2026: велике ранкове вирівнювання Юпітера, Меркурія, Марса, Урана, Сатурна та Нептуна.

14 листопада 2026 р.: мале ранкове вирівнювання Меркурія, Венери, Марса та Юпітера.

До речі, минулого разу сім планет вишиковувалися влітку 2022 року. Тоді астрологиня Людмила Булгакова розповідала про енергетику днів, коли спостерігається вирівнювання. А у серпні минулого року спостерігався «парад» за участю шести планет.

Фото starwalk. space

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