На Полтавщині поховали дворічну дівчинку: підозрюваний у вбивсті дитини провину визнав, але мотивів пояснити не зміг

Сьогодні, 25 лютого, в Решетилівці на Полтавщині поховали дворічну Адріану Малишевську, яка була жорстоко вбита співмешканцем її матері. За день до цього 27-річного Максима Ч., якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину, Октябрьский суд Полтави відправив до слідчого ізолятора терміном на 59 днів. Свою провину чоловік визнав і попросив вибачення у рідних дівчинки, не пояснивши, однак, мотивів убивства.

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Інформація про розшук неповнолітньої дитини була опублікована на сайті ГУ НП в Полтавській області 22 лютого. Повідомлення про зникнення Адріани надійшло до поліції близько обіду того дня від її матері. Жінка повідомила, що донька — худорлява дівчинка з короткою зачіскою — була одягнена у жовтий светр, чорні штани та сині шкарпетки.

До того, як відкрилася жахлива правда, на сторінці обласної поліції у фейсбуці читачі висловлювали власні гіпотези. Припускали, що дитина могла просто десь сховатися вдома, оскільки була без верхнього одягу, або що її міг викрасти батько…

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Тим часом особовий склад місцевого підрозділу поліції ретельно перевіряв прилеглу територію. До пошукових заходів були залучені кінологи зі службовими собаками та громадськість. Й незабаром Адріану знайшли в літній кухні без ознак життя. Її тіло з численними крововиливами, що вказували на насильницьку смерть, було прикрите старим матрацом і якимсь лахміттям.

Поліція працює на місці трагедії

За неофіційними даними, напередодні трагедії до мами Андріани та її співмешканця завітали гості. Компанія допізна спілкувалася за чаркою спиртного.

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А на ранок мати виявила відсутність дитини в ліжку й звернулася до поліції. В усякому разі, так вона пояснила правоохоронцям.

На місце події виїхав особисто начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який організовував оперативно-розшукові заходи. Насамперед був проведений ретельний огляд домоволодіння родини. І в літній кухні поліцейські виявили дитячий труп.

Як повідомив речник ГУ НП в Полтавській області Юрій Сулаєв, ані мати вбитої, ані її співмешканець у поле зору поліції раніше не потрапляли.

У вчиненні тяжкого злочину підозрюють 27-річного Максима Ч.

А в соцмережах обурені люди, обговорюючи цей трагічний випадок, говорять, що поряд з чоловіком на лаві підсудних має сидіти й мати загиблої Андріани, підозрюючи її у пособництві й приховуванні злочину. «Невже вона не чула й не бачила, що її дитину вбивають?» — питають. «Винні обоє!» — виносять свій осуд.

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Судячи з обговорень, затриманий має офіційну дружину й доньку у шлюбі. Хтось навіть знає не одну його дружину й не одну дитину. А хтось — що мати вбитої знов вагітна.

Та хоч би що там було, назад уже нічого не можна повернути. Легких хмаринок безвинному янголяті!

За умисне вбивство малолітньої дитини у відношенні затриманого відкрито кримінальне провадження (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про страшний злочин на Сумщині, де чоловік задушив власного 4-річного сина після того, як забрав його з дитячого саду.

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Відео: ГУ НП в Полтавській області

Фото: соціальні мережі, «Суспільне. Полтава»

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