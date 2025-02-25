Осиротіла маленька донька: на Курщині загинув снайпер-розвідник із Київщини

У Королівці в останню дорогу провели захисника Олександра Оксенюка. Про нього кажуть, що мав «золоті» руки та серце, завжди був відкритим, щирим, безмірно добрим та працьовитим чоловіком, найкращим другом. Він гарно виконував свої обов’язки і мріяв жити щасливе життя у вільній, незалежній Україні зі своєю сім’єю, зазначає Макарівський історико-краєзнавчий музей. Бійцю навіки 30 років.

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«Олександр виріс у багатодітній родині. Мати самостійно поставила на ноги чотирьох синів. Він вступив до Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства. Після отримання диплому за спеціальністю „будівельник“, працював на будівельних підприємствах Києва. У 2016 році у Олександра народилася донька. Останнім місцем роботи захисника було підприємство у Королівці».

У серпні 2024 року воїн став на захист України. Солдат Олександр Оксенюк був снайпером-розвідником 132-го окремого розвідувального батальйону.

«З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Загинув Олександр 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Махновка Суджанського району Курської області».

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Без батьківської любові залишилася 9-річна донька, без турботливого сина і брата — мати Тетяна та три брати. Він радів доньці і був гарним господарем. Словом — жив. Поховали захисника на кладовищі рідного села.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві поховали військового і журналіста Ярослава Шапочку, який майже два роки вважався зниклим безвісти.

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