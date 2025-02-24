Осиротіли троє синів: у Рівному поховали бійця, який не зміг пережити важке поранення

У Рівному провели до Небесного війська захисника Олександра Дубича. Він тиждень боровся за життя після отриманого поранення на фронті, але, на жаль, серце воїна навіки зупинилося. Про це повідомляє міська рада:

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«Олександр навчався у Рівненській академії патрульної поліції. Після завершення навчання працював охоронцем. У лютому 2017 року підписав контракт на військову службу. Служив у Львівській області, а влітку 2018 року захищав Україну у зоні АТО. У 2020 році завершив службу і працював водієм-експедитором».

У перші дні повномасштабного вторгнення воїн, не вагаючись, знову став на захист України. Через бойовий досвід його направили на полігон як інструктора для навчання новобранців.

За словами земляків, Олександр був люблячим батьком трьох синів.

13 лютого 2025 року під час виконання своїх обов'язків старший сержант Олександр Дубич отримав поранення. Рідні та близькі сподівались, що він зможе й цього разу впоратись. Але після семи днів боротьби за життя його серце зупинилося.

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Мужнього героя поховали в Рівному на кладовищі «Нове».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Києві поховають військового й журналіста Ярослава Шапочку, який майже два роки вважався зниклим безвісти.

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