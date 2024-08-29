«Такого в Україні ще ніхто не робив»: на Одещині діти встановили відразу вісім світових рекордів

В Подільську на Одещині вихованці місцевої школи танцю та циркового мистецтва встановили аж вісім рекордів, які будуть вписані у світову Книгу Гіннеса. У це складно повірити, але найменшій учасниці було лише п'ять років, а старшій — 14.

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— Розвивати цей напрямок спорту я почала випадково. Моїй доньці тоді було 3 роки, вона дивилася телешоу та намагалась вдома копіювати акробатичні виступи, — розповідає «ФАКТАМ» засновниця школи Марина Тепла. — Вирішили віддати Софійку на спорт, але у Подільську гуртків з циркового мистецтва та гімнастики не було. Вирішили відкрити свою школу, але спочатку мою ідею ніхто не зрозумів, тим паче я взагалі займалась журналістикою. Я переймала майстерність в інших досвідчених спортсменів, навчалась онлайн, їздила на курси. На сьогодні у нашій школі танцю та циркового мистецтва навчаються близько 200 дітей. З кожного фестивалю повертаємось з нагородами. Провести фестиваль та встановити світові рекорди мене надихнули самі ж вихованці. Адже це не лише велика мотивація для учнів, а й сильна конкурентна перевага для їхньої майбутньої кар’єри. Якщо вони захочуть стати цирковими артистами, то наявність рекордів Гіннеса вплине на рівень оплати праці.

Спершу ми подали заявку до лондонського офісу Guinness World Records, яку розглядали близько 12 тижнів. Отримали умови, за яких рекорд буде зарахований. У кожного учасника було три спроби на встановлення рекорду.

Після того була обов’язкова попередня відеофіксація, представники Книги рекордів вже бачили все те, що буде відбуватися в нас. Вони лише чекали точні дані та фіксування рекорду в присутності комісії та журналістів.

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Перший рекорд вихованок з Подільська — найбільша кількість дітей, які одночасно виконували вправу «Потрійна гімнастична складка» протягом однієї хвилини. Найменшій учасниці — Єві Аврамовій — лише нещодавно виповнилось 5 років.

— Суть рекорду була в тому, що протягом однієї хвилини ноги учасників мають торкатися підлоги, а руки — тримати ноги, — додає співрозмовниця. — Не можна було сходити з положення. Учасник, який зійшов, знімався з загальної кількості при підрахунку. Для того щоб рекорд зафіксували представники Книги Рекордів Гіннеса, потрібно було, щоб протрималось не менше 50 дітей. У нас вийшло 54.

"Для того щоб рекорд зафіксували представники Книги Рекордів Гіннеса, потрібно було, щоб протрималось не менше ніж 50 дітей. У нас вийшло 54", - говорить Марина Тепла

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Після масового світового рекорду наші спортсмени встановили індивідуальні. Зокрема, Когут Варвара зробила найбільшу кількість повних обертів тіла в положенні згинання спини в стійці на голові за одну хвилину — 30 разів. Цей рекорд належав гімнасту з Південної Африки Замі Мофокенг й вимагав великої гнучкості. А Марія Білоус зробила найбільшу кількість віджимань у спортивній планці за одну хвилину. В неї вийшло аж 61 раз. Після того як секундомір зупинився, дівчинка від радості розплакалась. Адже вона мріяла побити цей рекорд, який належав дорослому спортсмену з Сирії Абдуллаху Скетті.

Після масового світового рекорду наші спортсмени встановили індивідуальні

Рекорд з найбільшої кількості прогинів грудьми до підлоги за 30 секунд у Маргарити Табачник -15 разів. Найшвидша ходьба на руках на відстані 20 метрів, тримаючи медичний м'яч вагою 10 кілограмів між ніг, — це дуже важко.

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— Але Софія Тепла впоралась за 24,99 секунди, попередня рекордсменка пройшлась лише 10 метрів. Річ у тім, що, знаючи фізичні дані Софії, представники Книги рекордів запропонували пройти дистанцію вдвічі більшу, ніж була, — додає Марина. — Дар'я Мелявська зробила найбільшу кількість виконання вправи «Потрійна гімнастична складка, стоячи на руках» за одну хвилину — 61 раз. Ксенія Кушніренко виконала найбільшу кількість повних прогинів у спині, торкаючись ніг, за 30 секунд — 18 разів. Рекорд з найбільшої кількості йога-блоків з повним прогином у спині за 30 секунд належить Уляні Єфімовій. В неї зафіксували таких 19…

За словами Марини Теплої, усі рекорди заміряли та зафіксували українські представники Книги рекордів Гіннеса. Вже зовсім скоро імена українок з'являться серед світових рекордсменок.

— Такого в Україні ще ніхто не робив, — каже Марина Тепла — Але впевнена, що у майбутньому ми вкотре здивуємо світ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що 6-річна Вероніка встановила національний рекорд України, утримуючи своє тіло за допомогою хвата зубами.

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